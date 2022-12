Energia: Pichetto Fratin, “discreta tranquillità” per l'inverno, sul lungo periodo diversificare fonti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'inverno c’è una “discreta tranquillità” per quanto riguarda l’approvvigionamento delle fonti energetiche. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo oggi durante l’ottava edizione della Conferenza Med dialogues. “Sul fronte del lungo periodo serve invece una diversificazione delle fonti”, ha aggiunto il ministro secondo cui il gasdotto Tap ha “dato un ulteriore impulso e inoltre confidiamo nell’impegno di Eni e Snam nella ricerca di altre soluzioni che passano tramite due rigassificatori uno a Ravenna e uno a Piombino”. Pichetto Fratin ha sottolineato in merito a quest’ultimo rigassificatore, che potrebbe garantire “dalla primavera” del 2023 “circa 5 miliardi di metri cubi di gas”. A fianco di questi progetti, c’è un “accordo con l’Unione europea per una azione di riduzione dei consumi del gas naturale”, ha chiarito il ministro spiegando che dei 30 miliardi di metri cubi di gas russo che verranno a mancare 5 miliardi saranno coperti dalla riduzione dei consumi.(Res)