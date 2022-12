Milano: inaugurato Mercatino di Piazza Duomo, 78 baite di legno con prodotti da ogni parte del mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti alle donne e agli uomini di Agenzia Nova con l’auspicio che sia sempre attenta al territorio e al sistema imprenditoriale" Carlo Sangalli

Presidente di Confcommercio

24 luglio 2021

- “Il piacere di donare e di condividere è il motore del Mercatino di Natale in Duomo, vetrina di eccellenze e iniziativa di solidarietà di grande valore. La passeggiata tra le bancarelle attorno alla nostra cattedrale fa parte della tradizione per molti cittadini, cittadine e turisti - ha commentato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala - oggi, in queste casette in legno, tra prodotti artigianali e specialità provenienti da ogni regione d'Italia e dal mondo, si percepisce un'atmosfera di gioia e di fiducia nel domani, un messaggio che ci auguriamo di riuscire a trasmettere ai milanesi e a tutti coloro che visiteranno la nostra città nel periodo natalizio”. Il sindaco ha poi sottolineato come la presenza dei Mercatini sia positiva non solo per il turismo ma anche perché “dove c’è gente, movimento, c’è più sicurezza. Da questo punto di vista anche queste 78 casette aiuteranno”. Con il Mercatino di Natale, all'ombra del Duomo “Milano diventa ancora più bella e attrattiva. È il segno visibile di una ritrovata vitalità economica e sociale che genera fiducia. Ed è un'iniziativa particolarmente attenta alla solidarietà operosa nei confronti delle persone sole e in difficoltà”, queste le parole di Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, durante l’inaugurazione. “Il Mercatino di Natale in Duomo abbina la tradizione all'eccellenza. La tradizione di un percorso di shopping, nello stile dei più affermati mercatini, in piena atmosfera di Natale. E l'eccellenza dei prodotti: dall'artigianato all'enogastronomia, all'oggettistica, alle idee regalo per la casa, la cosmesi, la moda - ha dichiarato Giacomo Errico, presidente di Apeca e Fiva Confcommercio - è un mercato fortemente attrattivo anche per chi si recherà a Milano per turismo, ed è infine un momento di concreta vicinanza a istituzioni che si distinguono nella sanità e nel sociale”. (Com)