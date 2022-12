© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Fontana non faccia la vittima ora. Dica esattamente cosa è successo nelle giornate della mancata zona rossa e perché. Gli rinnovo l'invito a un confronto pubblico dove quando e come vuole". Lo dichiara in una nota Pierfrancesco Majorino, candidato Presidente di Regione Lombardia, in merito alla “mail segreta” di Fontana per evitare la zona rossa in Lombardia nel febbraio 2020. (Com)