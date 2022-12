Med 2022: Craxi, scorporare spesa per cooperazione allo sviluppo da rapporto deficit-pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- L’Europa dovrebbe consentire agli Stati membri di “scorporare la spesa per la cooperazione allo sviluppo dal rapporto deficit/Pil”. Lo ha detto oggi Stefania Craxi, presidente della commissione Affari esteri e difesa del Senato al panel “Sahel, Nord Africa, Europa: il percorso verticale dell’instabilità” nell’ambito della conferenza Med Dialogues 2022 in corso a Roma. “Ritengo difficile che l’Unione europea abbia la forza di avviare in tempi ragionevoli un piano Marshall per l’Africa, e poiché le emergenze non seguono i nostri tempi, credo che invece sarebbe più realistico consentire dei margini nelle politiche di bilancio degli Stati membri per gli investimenti che vadano in cooperazione e sviluppo verso realtà strategiche per l’Unione e i per i suoi Stati”, ha detto Craxi. (Res)