Speciale scuola: Fermariello-Baglio (Pd), ottima notizia assunzione 100 nuove insegnati per la materna

22 luglio 2021

- Cento storiche precarie della scuola dell'infanzia firmeranno il contratto a tempo indeterminato. "Un atto di giustizia verso chi si impegna da anni per i bambini e le bambine di questa città. Andiamo avanti, come da programma, con il piano assunzionale che punta a potenziare l'organico delle strutture educative e scolastiche, favorendo stabilità del lavoro, continuità educativa e maggiore qualità dei servizi", affermano la presidente della Commissione Scuola di Roma Capitale, Carla Fermariello e la capogruppo del Pd in Campidoglio, Valeria Baglio. "Un altro tassello importante per la scuola, su cui questa Amministrazione ha investito fin dall'insediamento: dall'abbattimento delle rette per i nidi per tutte le fasce di reddito con la gratuità per quella più bassa, al prolungamento dell'orario di alcune strutture, passando per l'autonomia e l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Possiamo dire veramente di aver fatto un salto in avanti in termini di risultati e nuove opportunità per gli studenti, nel contrasto alla povertà educativa, nella cura della comunità educante della Capitale, collaborando con terzo settore, associazioni, insegnanti e famiglie", aggiungono. "Ringraziamo il sindaco Gualtieri e l'assessora alla Scuola Claudia Pratelli per questo importante risultato. Ringraziamo inoltre le lavoratrici precarie che sono state con fiducia al nostro fianco, tutta la maggioranza e le forze di opposizione che hanno condiviso questa battaglia. Un ringraziamento va anche ai membri della Commissione Scuola di Roma Capitale e all'Assemblea Capitolina per aver lavorato con pazienza e spirito di servizio a questi obiettivi che ci consentiranno di dare nuovo impulso alla lotta al precariato e di garantire una più adeguata ed efficace presenza di personale nelle strutture capitoline", concludono. (Com)