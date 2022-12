Speciale scuola: Decreto Ministeri, Floridia (M5s), Lega toglie risorse a scuole per ampliare staff Valditara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Meno fondi per l'offerta formativa e la continuità didattica e più soldi al ministro Valditara per accrescere il suo staff. Sembra incredibile, ma è esattamente il contenuto di un emendamento, a prima firma del leghista Rossano Sasso, approvato in commissione Affari costituzionali alla Camera, che sottrae quasi 500.000 euro a un fondo del Ministero dell'istruzione per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica e li destina all'aumento della dotazione finanziaria per il personale a disposizione del ministro Valditara. È assurdo. Incredibile poi che a fare una proposta simile sia Rossano Sasso, che come me ha rivestito il ruolo di sottosegretario all'istruzione e dovrebbe sapere bene che le priorità della scuola sono ben altre che aumentare lo staff alla diretta collaborazione del ministro". Lo afferma in una nota la capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, Barbara Floridia. (Com)