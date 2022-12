© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre in legge di Bilancio tagliano risorse alla scuola, il governo aumenta di 480 mila euro la dotazione per gli uffici di collaborazione del ministro Valditara. Dopo gli insulti agli studenti, ora gli toglie risorse per darle ai consulenti. Altro che merito! Il ministro dell’istruzione e della vergogna". Lo scrive su Twitter il vicesegretario del Partito democratico, Giuseppe Provenzano. (Rin)