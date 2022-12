Speciale scuola: ministro Valditara, ci adeguiamo alle richieste dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno le scuole in quanto istituti giuridici, invece, a subire un calo di circa 700 istituti in due anni. Il ministro, quindi, smentisce la principale delle accuse e delle paure emerse in questi giorni da parte dei sindacati e dei genitori e prova a spiegare quali saranno gli effetti positivi, invece, del ridimensionamento. Al ministero hanno operato una media tra il minimo e il massimo e sono arrivati alla cifra di 900 alunne e alunni per garantire alla scuola un'autonomia giuridica. Per arrivare a questa soglia sarà quindi necessario accorpare più scuole. Un provvedimento necessario per rispettare una delle condizioni poste dal Pnrr per l'erogazione dei fondi, si giustifica il ministro. Entro il 31 dicembre l'Italia deve "adeguare la rete scolastica all'andamento anagrafico della popolazione studentesca", quindi la riforma inserita nella manovra "si pone l'obiettivo di armonizzare la distribuzione delle Istituzioni scolastiche a livello regionale con l'andamento della denatalità". Le scelte del ministero, quindi, spiega Valditara, "vanno nella doppia direzione di mitigare gli effetti delle normative precedenti e di osservare i vincoli dell'Europa in attuazione del Pnrr: non si può essere europeisti a corrente alternata, solo quando non costa alcuno sforzo", ha concluso il ministro. (Res)