Speciale scuola: Metro A ferma e scuole chiuse, il venerdì "nero" dei romani

- Roma si ferma a causa dello sciopero nazionale indetto dalle sigle sindacali Usb, Cobas, Cub trasporti, Sgb, Alcobas e Orsa contro la manovra economica del governo e per la pace, ma anche per stipendi, diritti e pensioni adeguate. La protesta di 24 ore riguarda non solo il trasporto pubblico, ma anche scuola e sanità: disagi previsti dalle ore 8:30 alle 17:00 e dalle ore 20:00 fino a fine servizio. A scioperare, nella Capitale, l'intera rete Atac e Roma Tpl, ma anche i bus Cotral. Chiusa, dalle 8:30, la Metro A mentre la Metro B/B1 e la linea Termini-Centocelle sono attive con possibili riduzioni di corse. Regolare il servizio sulla Metro C. Le linee dei tram 5 e 14 sono regolari, ritardi e cancellazioni, invece, per le linee bus. Poco prima dell'inizio dello sciopero, lievi disagi si sono verificati sulla linea A, con la stazione Manzoni chiusa per eseguire un intervento tecnico, poi riaperta, e la tratta Anagnina-Vittorio Emanuele rallentata. La protesta coinvolge anche le scuole con bambini e ragazzi rimasti a casa e i plessi chiusi. Possibili stop a traffico aereo e ferroviario. (Rer)