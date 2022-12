Speciale scuola: Salvini, approfondire tema patenti e coinvolgere le scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- “Stiamo approfondendo il tema-patenti, per verificare il funzionamento del sistema dei punti che - soprattutto all’inizio - erano stati uno strumento efficace anche in ottica di prevenzione. Banalmente, i cittadini si sentivano più controllati e quindi erano più ligi alle regole”. Lo scrive in una lettera alla “Gazzetta dello Sport” il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, dopo la tragica scomparsa del ciclista Davide Rebellin. “Con il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ho avviato una serie di riflessioni per coinvolgere gli studenti in modo nuovo, funzionale, diretto. L’obiettivo è portare nelle classi il tema della sicurezza stradale, rendendolo argomento rilevante nella quotidianità - ha aggiunto -. Pensiamo ai monopattini, che sono gettonati soprattutto tra i più giovani: è giusto richiamare al rispetto di alcune regole per evitare il far west e aumentare il senso di responsabilità”, ha spiegato il ministro. “La scuola è un tassello fondamentale per far crescere la consapevolezza delle nuove generazioni, anche per evitare le troppe tragedie che colpiscono i giovanissimi. Non dimentico Luca Marengoni, travolto dal tram a 14 anni mentre pedalava nella mia Milano”, ha ricordato il ministro. (Rin)