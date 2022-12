Ue: Varhelyi, abbiamo bisogno della Serbia al vertice di Tirana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo bisogno della Serbia al vertice Ue-Balcani occidentali di Tirana. Lo ha detto il commissario europeo per l'allargamento e le politiche di vicinato, Oliver Vahrelyi, nel corso di una conferenza stampa con il presidente serbo Aleksandar Vucic, a Belgrado, in Serbia. "Ci troviamo in una fase cruciale, se non addirittura critica. Le ultime settimane e gli ultimi mesi hanno dimostrato che la politica di allargamento dell'Ue sta guadagnando terreno, ma vediamo anche una grande destabilizzazione geopolitica nel nostro continente", ha detto. "Ora abbiamo la responsabilità di essere all'altezza di queste aspettative e di mantenere lo slancio. Perché la politica di allargamento è tra le prime tre priorità dei leader dell'Ue", ha aggiunto. È proprio per questo che la prossima settimana si terrà a Tirana un vertice in cui i nostri leader, per la prima volta, verranno nella regione, per parlare della regione e con la regione", ha proseguito Vahrelyi. "Abbiamo bisogno che tutti si impegnino e che la Serbia sia al tavolo. E abbiamo bisogno che il leader della Serbia sia al tavolo", ha concluso. (Beb)