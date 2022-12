Serbia: presidente Vucic, nessuno può eludere sanzioni a Russia attraverso nostro territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno può eludere le sanzioni che l'Unione europea ha imposto alla Russia attraverso il territorio della Serbia. Lo ha affermato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, dopo l'incontro di oggi con il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi, ripreso dalla stampa locale. Vucic ha detto di avere compreso le osservazioni dello stesso Varhelyi sull'armonizzazione della politica estera della Serbia con l'Ue, ma lo ha anche informato che "nessuno può aggirare le sanzioni europee contro la Russia attraverso il territorio della Serbia". "Non ci occupiamo di criminalità, non ci occupiamo di fare soldi con le sofferenze di qualcuno durante la guerra, né abbiamo bisogno di profitti extra. Abbiamo un'economia forte e finanze pubbliche per prenderci cura di noi stessi", ha affermato Vucic. (segue) (Seb)