Serbia: presidente Vucic, nessuno può eludere sanzioni a Russia attraverso nostro territorio (3)

- Il presidente serbo ha quindi annunciato che nei prossimi giorni, "riconsidererà" la decisione di partecipare o meno al vertice Ue-Balcani occidentali del 6 dicembre a Tirana, dato che sia il commissario europeo che la premier serba Ana Brnabic ritengono "molto importante" che la Serbia ci sia. "Varhelyi me l'ha detto in modo inequivocabile, ne ha già discusso con Brnabic e altri, che l'Ue pensa che sia molto importante per la Serbia essere rappresentata al vertice di Tirana e io gli ho detto personalmente che non ne vedo il motivo, ma sono pronto ad ascoltare i suggerimenti degli altri", ha detto il capo dello Stato serbo. (segue) (Seb)