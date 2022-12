Costa d'Avorio: Fmi classifica il Paese come a medio reddito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo ultimo rappporto, il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha classificato la Costa d'Avorio fra i Paesi a medio reddito. Lo studio è stato presentato il 30 novembre ad Abidjan dal rappresentante residente dell'Fmi, Kadima Kalondji, il quale ha osservato che la qualifica migliora la posizione del Paese - prima considerato fragile -, ed è la conseguenza dell'esecuzione di riforme pubbliche e dei progressi osservati in varie aree infrastrutturali. Nel rapporto, tuttavia, l'Fmi sottolinea che l'insicurezza alimentare rimane un problema per un alto numero di persone nel Paese, e che in tutta la regione il tasso di inflazione è raddoppiato. (Res)