Ucraina: ministero Infrastrutture, prepariamo terza nave nell'ambito dell'iniziativa grano

- La terza nave che dovrà trasportare 25 tonnellate di grano alla Somalia nell'ambito dell'iniziativa umanitaria "Grano dall'Ucraina" è entrata nel porto di Odessa. Lo ha annunciato su Facebook il ministero delle Infrastrutture ucraino. Si prevede che al termine del programma destinato ad aiutare i Paesi più poveri, un totale di 60 navi effettueranno forniture di grano. Come ha osservato Aleksandr Kubrakov, vicepremier per la ricostruzione dell'Ucraina, il Paese "adempie sistematicamente ai suoi obblighi nell'ambito dell'iniziativa del grano e continua a lavorare sullo sviluppo del programma Grano dall'Ucraina". "Siamo grati ai Paesi partecipanti al progetto e siamo fiduciosi che gli sforzi congiunti ci faranno non solo combattere la fame nel mondo, ma anche mantenere lo status di esportatore chiave di prodotti agricoli", ha aggiunto Kubrakov. (Kiu)