Energia: ministro Algeria Arkab, cerchiamo nuovi partner, soprattutto europei

- L’Algeria è alla ricerca di nuovi partner per sviluppare il suo settore energetico, soprattutto europei. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia algerino, Mohamed Arkab, intervenendo oggi all’ottava edizione dei Med Dialogues che hanno preso il via oggi a Roma nella sessione dedicata alla sicurezza energetica dal titolo “Towards a broader paradigm for energy security” a cui hanno preso parte il ministro del Petrolio del Bahrein, Mohammed bin Mubarak Bin Daina, l’amministratore delegato di Kuwait Petroleum Corporation, Nawaf Saud Nasser al Sabah, l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e il direttore generale dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena), Francesco La Camera. “L’Algeria ha fatto molto per sicurezza energetica in Europa. Abbiamo significativi programmi che sono ben strutturati per tutta la produzione di energia in Algeria”, ha dichiarato il ministro algerino, sottolineando la solida partnership con le compagnie europee, in particolare l’italiana Eni. “Abbiamo lavorato molto per lo sviluppo e continueremo in questa politica di partnership”, ha dichiarato Arkab, sottolineando che il Paese sta lavorando anche sul piano legislativo per favorire la cooperazione con nuovi partner nel settore energetico. “Stiamo lavorando per poter rafforzare le nostre partnership che necessitano di fondi, soprattutto nella ricerca di energia, in cui occorre investire molto. Questa è un’industria che richiede sforzi, equipaggiamenti, investimenti e tempo”, ha affermato il ministro dell’Energia algerino.(Res)