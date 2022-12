Haiti: assalto di bande criminali al nord della capitale, bilancio sale a oltre venti vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito ad oltre venti morti il bilancio delle vittime registrate nell'assalto che bande criminali hanno sferrato il 29 novembre sera in una località a nord della capitali di Haiti, Porto Principe. Lo scrive la testata "AlterPresse" citando un documento firmato da Joseph Jeanson Guillaume, reggente della località di Cabaret. I banditi, in arrivo dal vicino municipio di Lafiteau, hanno inoltre dato alle fiamme una ventina di case, oltre a diverse vetture, come testimoniato da alcuni video comparsi in rete. Guillaume aveva nei giorni scorsi parlato di "una crudeltà senza pari mostrata dai banditi. Alcuni cadaveri sono carbonizzati". L'azione, presumibilmente una nuova prova di forza per il controllo delle attività criminali mette inoltre in allarme zone di particolare rilievo nel tessuto economico del Paese. "I banditi ostacolano il funzionamento del porto di Laffiteau e di due compagnie acciaifere. La comunità vive nella paura", ha detto Guillaume invocando una maggiore risposte del governo centrale per arginare la violenza nella zona. (segue) (Mec)