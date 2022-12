Haiti: assalto di bande criminali al nord della capitale, bilancio sale a oltre venti vittime (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso ottobre il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità un regime di sanzioni contro i gruppi armati ad Haiti. I quindici Paesi membri del Consiglio hanno votato un testo, presentato da Messico e Stati Uniti, che dispone l'embargo alle armi, il congelamento di asset e lo stop ai voli internazionali per una serie di "individui o entità" ritenute "responsabili o complici" di azioni che "minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti". Misure fissate per un periodo "iniziale" di un anno, contro chi è coinvolto in azioni come reclutamento di minori, sequestri traffico di persone, omicidi e violenza sessuale come mezzo di guerra, traffico di armi, ostruzione alla distribuzione di aiuti umanitari. Nella risoluzione si cita espressamente il nome di Cherizier. (segue) (Mec)