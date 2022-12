Scuola: Città metropolitana Roma, nonostante commissariamento comune vicini a studenti Nautico Anzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante lo scioglimento del Comune di Anzio ed il conseguente commissariamento, "la Città metropolitana di Roma Capitale continua le interlocuzioni necessarie con il territorio per trovare soluzione al fabbisogno di aule e spazi per gli studenti dell'Istituto Nautico Marcantonio Colonna". Lo si legge in una nota di Daniele Parrucci, consigliere delegato edilizia scolastica Città metropolitana Roma capitale. "Dalla scorsa estate, dopo la richiesta dell'amministrazione comunale di prendere in carico la scuola, abbiamo avviato tutte le necessarie verifiche tecniche, rilevando che, la stessa, non rispondeva agli standard di sicurezza e antincendio che una scuola superiore deve avere. Abbiamo collaborato con il Comune per verificare tutte le soluzioni individuate, aprendo anche un tavolo permanente con l'Usr, ma il totale immobilismo da parte dell'Amministrazione comunale, ci ha messo in grande difficoltà nel procedere verso una soluzione congiunta". (segue) (Com)