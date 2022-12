Scuola: Città metropolitana Roma, nonostante commissariamento comune vicini a studenti Nautico Anzio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città metropolitana, "era disponibile a tutte le soluzioni praticabili -continua la nota - prendendo in considerazione anche spazi in istituti privati e pubblici, mettendo a disposizione risorse economiche per affrontare sia una serie di opere ed interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento, sia il pagamento di eventuali fitti per gli stessi immobili che sono però risultati privi di certificazioni necessarie ad ospitare una scuola superiore. Di fronte alla complessità della situazione, consapevoli del disagio attuale vissuto dagli studenti e dai docenti, che ora sono costretti a prestare servizio su tre sedi, abbiamo preso contatto con il Commissario Prefettizio di Anzio, Antonella Scolamiero, che si è dimostrata disponibile ad approfondire la tematica e a continuare celermente a lavorare insieme per individuare una soluzione idonea e definitiva per l'istituto. Non lasceremo soli gli studenti, le famiglie e il corpo docente". (Com)