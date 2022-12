Sicurezza: Sala, aggressione Capodanno in Duomo? Non per questo non ci sarà evento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'anno scorso di fatto non c'era un evento o concerto o qualcosa del genere, la vigilanza va al di là del fatto che ci sia un evento in Piazza, anzi magari addirittura rischia di essere meglio se c'è un evento". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione del Mercatino di Natale in Piazza Duomo, commentando con i cronisti il fatto che non ci sarà alcun evento a Capodanno organizzato dal Comune a causa del caro energia e affrontando anche il delicato tema della sicurezza. "Quest'anno dobbiamo fare come tutti un po' di sacrifici, quindi abbiamo deciso di lavorare sui quartieri, portare alberi, piste di pattinaggio, luminarie per quanto siamo riusciti in giro per la città, sacrificando la serata del 31 - ha aggiunto il sindaco - rimane il fatto di nuovo, e siamo d'accordo con prefetto e questore, che deve essere importante (la sicurezza ndr) anche alla luce di quello che è successo l'anno scorso", ha concluso Sala riferendosi alle aggressioni avvenute l'anno scorso durante la notte di Capodanno in Piazza Duomo. (Rem)