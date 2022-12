India: sessione parlamentare invernale dal 7 al 29 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima sessione del parlamento dell’India, quella invernale, inizierà il 7 dicembre e si concluderà il 29. Lo ha annunciato la segreteria della Camera del popolo, la camera bassa. Nell’ultima, quella monsonica, tra luglio e agosto, è stata eletta la presidente della Repubblica, Droupadi Murmu. La precedente, invece, si è tenuta in due fasi dalla fine di gennaio all’inizio di aprile, ed è stata dedicata al bilancio. Il governo ha comunicato che presenterà 16 nuovi disegni di legge. I testi riguarderanno la disciplina delle cooperative (The Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill), l’amministrazione dei sobborghi (The Cantonment Bill), la gestione dei terreni affidati alla Difesa (The Old Grant Regulation Bill), la conservazione delle foreste (The Forest Conservation Act), l’istituzione della Commissione odontoiatrica (The National Dental Commission Bill), della Commissione infermieristica e ostetrica (The National Nursing and Midwifery Commission Bill) e dell’Autorità del Nord-est per la gestione dell’acqua (al posto del Consiglio del Brahmaputra). Saranno presentati anche diversi emendamenti (alle leggi The Scheduled Tribe Order, The Trade Marks Amendment Bill, The Geographical Indications of Goods Registration and Protection Amendment Bill, The Biological Amendment Bill, The Mediation Bill e The Anti-Maritime Piracy Bill). (segue) (Inn)