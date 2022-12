Cina-Arabia Saudita: Pechino, vertice opportunità per pace e sviluppo globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice arabo-cinese che si terrà in Arabia Saudita il 9 dicembre prossimo è un'opportunità per rafforzare la cooperazione bilaterale e tutelare la pace e lo sviluppo mondiali. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri della Cina, Zhao Lijian, durante la conferenza stampa odierna. Zhao non ha confermato la presenza del presidente Xi Jinping alla prima edizione del summit, che punta a favorire una maggiore integrazione tra i Paesi del Golfo e i mercati asiatici nel mezzo di rapporti sempre più tesi tra l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti. Washington ha infatti protestato duramente contro la decisione dei produttori di petrolio Opec+ di tagliare la produzione di due milioni di barili al giorno a partire da novembre, accusando il meccanismo di esibire "un allineamento alla Russia". Stando a quanto riferito da fonti diplomatiche in forma anonima, Xi dovrebbe guidare a Riad una delegazione a partire dal 7 dicembre prossimo e siglare diversi accordi e protocolli d'intesa con gli Stati arabi in materia di energia, sicurezza e investimenti. La convocazione del vertice è stata annunciata dal consolato cinese a Dubai senza fornire dettagli sui partecipanti.(Cip)