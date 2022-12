Speciale difesa: Usa, via libera a forniture di armamenti alla Finlandia per 380 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha annunciato ieri di aver approvato la fornitura alla Finlandia di missili antiaerei portati Stinger e altri armamenti per un importo complessivo pari a 380 milioni di dollari. L'Agenzia della difesa per la sicurezza e la cooperazione ha definito la fornitura un contributo alle "capacità di difesa e deterrenza della Finlandia", e ha fatto riferimento agli Stinger come "una piattaforma critica che consoliderà le capacità di difesa terrestre e aerea del Fianco settentrionale europeo". Lunedì scorso gli Usa avevano annunciato un'altra fornitura di bombe e missili a Helsinki del valore di 323 milioni di dollari, vincolata all'approvazione del Congresso federale. (Was)