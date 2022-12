Speciale difesa: ministro Crosetto, Conte fomenta l'odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guido Crosetto, ministro della Difesa, non si sente parte di un 'governo guerrafondaio che ingrassa la lobby delle armi' e respinge con forza, in un'intervista al "Corriere della Sera", le accuse lanciate da Conte: "Mi ha colpito molto che lui usi questi termini nei confronti di un governo che non ha preso decisioni". "Tutto quello che questo governo sta facendo nei confronti dell'Ucraina - continua il ministro - è implementare le decisioni dell'esecutivo Draghi, della cui coalizione Conte guidava il partito maggiore. All'ex premier vorrei ricordare che tutto ciò che è stato inviato negli ultimi mesi a 360 gradi, non solo aiuti militari, è stato deliberato sulla base di cinque decreti definiti dal precedente governo". Secondo Crosetto, "se inviare armi all'Ucraina significa essere guerrafondai, chi può fregiarsi di quel titolo è lui e il suo partito in primis. Io non la penso così, l'aiuto a una nazione attaccata è cosa diversa dall'essere guerrafondai". La maggioranza degli italiani è contro l'invio delle armi: "Era contro già nei mesi scorsi, quando un altro governo ha deciso di rispondere alla richiesta di aiuti dell'Ucraina. I governi hanno la responsabilità e l'onere di prendere decisioni anche non popolari, perché c'è una ragione di Stato e ci sono impegni da rispettare. Ma vorrei affrontare un punto non politico sulle parole di Conte". (Res)