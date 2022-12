Milano: Sala, mercatini importanti non solo per turismo ma per maggior sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono 78 le casette aperte fino alle 22. Una volta vi ricordate tutti alla sera intorno al Duomo, la Galleria dalle 19-20 in poi era veramente vuota, ora c'è tanta gente. Siamo arrivati a tutto ciò anche attraverso un'attività di programmazione. Per esempio, i contratti di chi fa ristorazione in Galleria una volta permettevano di chiudere alle 19 mentre ora i nuovi contratti chiedono di tenere aperto fino alle 23 o mezzanotte". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione del Mercatino di Natale in Piazza Duomo. "Questa è stata una cosa positiva non solo per creare occasioni per i turisti ma anche perché dove c'è gente, movimento, c'è più sicurezza. Da questo punto di vista anche queste 78 casette aiuteranno". Sala ha poi concluso sottolineando il gesto e le importanti cifre donate da Confcommercio: "Siamo tutti solidali a parole ma vedere che vengono dati 40mila euro all'Istituto dei Tumori e fondi ad altre realtà milanesi è qualcosa di assolutamente apprezzabile". (Rem)