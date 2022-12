Ue: Commissione approva Piano Pac dell'Italia per il periodo 2023-2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato il Piano strategico dell'Italia sulla Politica agricola comune (Pac), per un valore di 26,61 miliardi di euro in fondi comunitari, mentre altri 8,5 miliardi di euro arriveranno da fondi nazionali, nel periodo 2023-2027. I fondi andranno a beneficio e sostegno di agricoltori e zone rurali del Paese. Degli aiuti previsti dal Pac, 2 miliardi saranno dedicati all'agricoltura biologica, circa 2,2 miliardi di euro saranno indirizzati alla promozione e alla condivisione della conoscenza, dell'innovazione e della digitalizzazione, mentre 1,07 miliardi saranno destinati ai giovani agricoltori, per aiutarli ad affrontare il mercato odierno e attrarre nuovi attori nel settore agricolo. (segue) (Res)