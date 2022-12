Ue: Commissione approva Piano Pac dell'Italia per il periodo 2023-2027 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le piccole e medie aziende agricole riceveranno un pagamento ridistributivo per ottenere un sostegno finanziario più equo. Circa 800 mila agricoltori riceveranno inoltre finanziamenti specifici (da una dotazione totale di quasi 3 miliardi di euro) per partecipare a strumenti di gestione del rischio, in modo da affrontare meglio il crescente impatto degli eventi climatici avversi. Nell'ambito dei suoi impegni ambientali, il piano dell'Italia mira infine ad aumentare la superficie coltivata con metodo biologico fino al 25 per cento della superficie agricola. (Res)