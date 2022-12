Usa-Francia: Pechino contesta dichiarazione Biden-Macron, "Cina non rappresenta minaccia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non è contraria allo sviluppo delle relazioni tra Francia e Stati Uniti ma ritiene che gli scambi tra le parti non dovrebbero danneggiare gli interessi di terze parti. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, durante la conferenza stampa odierna, dopo che i presidenti Emmanuel Macron e Joe Biden hanno espresso l'intenzione di cooperare per affrontare "le sfide poste dalla Cina all'ordine internazionale basato sulle regole". "La Cina non rappresenta una minaccia ma piuttosto un'opportunità per il mondo. In più occasioni ha condiviso i suoi progressi di sviluppo e prospettive future", ha detto Zhao, invitando le parti a non mettere in discussione le intenzioni della Cina. Biden e Macron hanno rilasciato una dichiarazione congiunta dopo l'incontro tenuto ieri alla Casa Bianca. Il documento copre una vasta gamma di argomenti, dalla guerra in Ucraina ai problemi riscontrati lungo le catene d'approvvigionamento. In particolare, Cina e Francia intendono "rafforzare la loro partnership nella regione Indo-Pacifica per promuovere prosperità, sicurezza e valori condivisi nel rispetto di un ordine internazionale basato sulle regole", afferma la nota.(Cip)