I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Rdc-Ruanda: Kinshasa ribatte a Kagame, impari ad accettare posizioni diverse dal suo "pensiero unico" - Il governo della Repubblica democratica del Congo ha risposto formalmente alle dichiarazioni in cui il presidente ruandese Paul Kagame accusava l'omologo Felix Tshisekedi di voler coinvolgere il Ruanda nella crisi dell'est congolese per far rimandare le elezioni del prossimo anno, invitando il capo di Stato ruandese ad imparare ad accettare posizioni diverse dal suo "pensiero unico". Nel suo briefing settimanale con i media, il portavoce del governo congolese, Patrick Muyaya, ha affermato che il presidente Kagame "non ha la qualifica per parlare delle elezioni", invitandolo a guardare "prima al suo Paese" e ad imparare ad accettare posizioni diverse dalla sua "se è in grado di tollerare una qualsiasi opposizione al suo pensiero unico". A nome del governo, Muyaya ha quindi accusato Kagame di creare insicurezza nella Repubblica democratica del Congo e di aver tentato di "destabilizzare politicamente Tshisekedi". In un discorso tenuto in parlamento, Kagame ha accusato l'omologo della Repubblica democratica del Congo Felix Tshisekedi di “cercare un modo per far rinviare le prossime elezioni” in programma a Kinshasa nel 2023 coinvolgendo il Ruanda nella crisi del suo Paese. Il presidente ruandese ha definito una "vergogna" che molti partiti e Paesi “affermino di voler risolvere il problema” che è rimasto insoluto per decenni, accusando il leader congolese di creare "motivi per un'emergenza in modo che le elezioni non abbiano luogo", aggiungendo che Tshisekedi non ha vinto "le prime elezioni". (Res)