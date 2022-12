© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: Tajani, risolvere a monte il problema e favorire flussi regolari - E’ necessario lavorare con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo “per risolvere a monte il problema dell’immigrazione” irregolare e favorire flussi migratori legali. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, durante la cerimonia di apertura dell’ottava edizione dei Med Dialogues, i dialoghi annuali lanciati dall’Italia nel 2015 con l’ambizioso obiettivo di “andare al di là del caos” e di proporre “un’agenda positiva” nel Mediterraneo allargato. Tajani ha ricordato il recente arrivo del volo dalla Libia con 114 persone vulnerabili accolte in Italia tramite corridoio sicuro. “E’ un messaggio molto forte di accoglienza, ma anche un segnale di contrasto ai trafficanti di esseri umani”, ha detto Tajani, sottolineando come anche i cambiamenti climatici contribuiscano ad acuire il problema. “Tutti i Paesi frontalieri soffrono perché devono dare risposte concrete a persone che fuggono dalla disperazione. L’umanità non deve mai venire meno”, ha detto Tajani. (segue) (Res)