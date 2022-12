I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terrorismo: ministro Tajani, preoccupazione per riorganizzazione gruppi terroristici - Non bisogna abbassare la guardia davanti al rischio del terrorismo "che si sta riorganizzando" e desta "preoccupazione". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, durante la cerimonia di apertura dell’ottava edizione dei Med Dialogues, i dialoghi annuali lanciati dall’Italia nel 2015 con l’ambizioso obiettivo di “andare al di là del caos” e di proporre “un’agenda positiva” nel Mediterraneo allargato. “Sappiamo che le organizzazioni (terroristiche) si muovono, magari non con il clamore di qualche anno fa, ma il riorganizzarsi desta sempre preoccupazione”, ha detto il titolare della Farnesina, auspicando una “reazione congiunta” dei Paesi europei, africani e mediorientali come Mauritania, Niger, Giordania, Egitto e Marocco. “Tutti i Paesi del Nord Africa possono agire insieme insieme contro il male del terrorismo”, ha aggiunto Tajani. (segue) (Res)