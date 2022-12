© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: mandato di cattura contro figlio leader movimento islamico Ennahda - Il primo giudice istruttore del tribunale di primo grado di Kasserine, in Tunisia, ha emesso un mandato di cattura contro Mouadh Ghannouchi, figlio del capo del movimento islamico Ennahda, Rached Ghannouchi. Lo hanno riferito i media nazionali, specificando che il mandato di comparizione giudiziaria nei confronti di Mouadj è stato spiccato sullo sfondo del caso relativo alla pianificazione di disordini nel Paese. Nel medesimo caso giudiziario, è stato arrestato il fratello dell'ex candidato alle elezioni presidenziali del 2014, Yassine Channoufi, accusato di coinvolgimento in riciclaggio di denaro. Secondo i media nazionali, Il fratello farebbe parte di un gruppo di quattro individui arrestati con l'accusa di aver distribuito denaro per alimentare disordini a Kasserine, località nel centro-ovest della Tunisia, lo scorso ottobre. (Res)