- Ucraina: governatore di Zaporizhzhia, attacchi russi contro infrastrutture - Le forze russe hanno lanciato nella notte un attacco missilistico contro la regione di Zaporizhzhia, nell’Ucraina sud-orientale. Lo ha riferito su Telegram il governatore regionale, Oleksandr Starukh. “Il nemico ha lanciato un nuovo attacco contro Zaporizhzhia. Aveva come scopo la distruzione di infrastrutture industriali e energetiche del centro regionale”, si legge nel messaggio. Il segretario del Consiglio municipale Anatolij Kurtev ha comunicato che gli attacchi hanno causato un incendio in una infrastruttura energetica, che è già stato domato. Secondo Starukh, non vi sarebbero vittime. (segue) (Res)