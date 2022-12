© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grecia: Tajani, oggi ad Atene dopo attentato a primo consigliere ambasciata d'Italia - "Attentato contro il primo consigliere dell’ambasciata d’Italia in Grecia: ho telefonato a Susanna Schlein per esprimerle la mia solidarietà": lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Oggi sarò ad Atene per incontrare il primo ministro Kyriakos Mitsotakis. Visiterò l’Ambasciata d’Italia", ha aggiunto Tajani. (segue) (Res)