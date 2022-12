© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finlandia: premier Marin, Europa non abbastanza forte per opporsi da sola alla Russia - L'Europa non è abbastanza forte per opporsi alla Russia da sola. Lo ha affermato la prima ministra della Finlandia, Sanna Marin, nel corso di un intervento pubblico a Sidney, durante la sua visita in Australia. "Bisogna essere brutalmente onesti. L'Europa non è abbastanza forte in questo momento. Saremmo nei guai senza gli Stati Uniti", ha detto Marin. Nei confronti dell'Ucraina, ha aggiunto, "bisogna fornire tutto l'aiuto possibile", con una maggiore partecipazione da parte europea in termini di aiuti militari, economici e umanitari. "Avremmo dovuto ascoltare i nostri amici baltici e polacchi molto prima", ha detto ancora la premier finlandese. Marin ha poi affermato che Paesi come l'Australia e la Finlandia dovrebbero ridurre la loro dipendenza dagli Stati autoritari, specialmente nei settori della produzione energetica e della tecnologia. "Dobbiamo smetterla di essere ingenui riguardo alla Cina", ha detto Marin, ripresa dall'emittente "Yle". (segue) (Res)