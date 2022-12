I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: via libera a dibattito parlamentare su nuova mozione di censura contro presidente Castillo - Il parlamento del Perù ha approvato una nuova richiesta di discutere una mozione di censura contro il presidente, Pedro Castillo. L'iniziativa, che come le precedenti poggia sulla presunta "permanente incapacità morale" del capo dello Stato, è stata approvata con 73 voti favorevoli, 32 contrari e sei astensioni. Per decretare la caduta di Castillo dall'incarico, nel dibattito messo in calendario per il prossimo 7 dicembre, serviranno i voti favorevoli di 87 deputati, i due terzi dell'organo legislativo monocamerale. Si tratta della terza volta che si avvia l'iter parlamentare: la prima mozione ottenne solo 46 voti nell'esame preliminare, quota insufficiente ad essere discussa in Aula. L'iniziativa fu ammessa a dibattito in una seconda occasione, ma respinta perché appoggiata solo da 55 parlamentari. (segue) (Res)