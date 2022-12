© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: Osa, "frammentazione politica" e lotta tra poteri mettono a rischio istituzioni democratiche - L'elevata "frammentazione delle forze politiche", le continue tensioni tra i poteri dello Stato in un clima dominato dalla sostanziale "assenza" di dialogo tra gli attori, mettono "a rischio" le istituzioni democratiche del Perù. Lo scrive la missione di alto livello dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), nel rapporto pubblicato sulla base dei colloqui svolti a fine novembre nel Paese andino. Una missione il cui intervento era stato sollecitato dal presidente Pedro Castillo, per fare luce sui presunti "tentativi di colpo di Stato" intentati ai suoi danni da oppositori e giustizia. Il testo è stato reso pubblico nelle ore in cui il Parlamento peruviano approvava la richiesta delle opposizioni di discutere - il prossimo 7 dicembre -, una nuova mozione di sfiducia nei confronti di Castillo. (segue) (Res)