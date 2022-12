© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- America Latina: Onu chiede 1,7 miliardi di dollari per assistere migranti e rifugiati dal Venezuela - Le Nazioni Unite hanno chiesto ai donatori internazionali 1,7 miliardi di dollari per fornire sostegno ai migranti e rifugiati venezuelani. L’Alto commissariato per i rifugiati (Unhcr) e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) hanno lanciato un piano regionale da 1,72 miliardi di dollari. I fondi, si legge in un comunicato congiunto, mirano a rispondere alle esigenze umanitarie, integrando e sostenendo gli sforzi dei governi ospitanti e promuovendo al contempo l'integrazione socio-economica attraverso l'accesso all'occupazione, all'istruzione e alle opportunità di regolarizzazione, nonché ai programmi di assistenza sociale. (segue) (Res)