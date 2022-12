I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pnrr: Giorgetti, più grande occasione per avviare crescita economica sostenibile - Il Pnrr è la più grande occasione che abbiamo oggi per intraprendere un percorso di crescita economica sostenibile e rimuovere gli ostacoli sperimentati negli anni precedenti. Lo ha affermato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell’Evento annuale Pnrr 2022. Il Pnrr si inserisce nella prospettiva di integrazione europea “in uno dei periodi più difficili” della storia recente, ha evidenziato il ministro. Il Next Generation Eu rappresenta “un importante cambio di paradigma per l’Ue”, ha detto Giorgetti. L’Italia, attraverso il Pnrr, sta investendo su politiche volte a incoraggiare la transizione ecologica e la trasformazione digitale, ma non si tratta solo di investimenti in risorse finanziare. “Nessuna strategia può esprimere da sola il proprio potenziale”, secondo Giorgetti, se non è integrata “in ambiziose riforme strutturali”. Tali riforme dovrebbero “incidere sulla produttività e competitività del Sistema Italia”, ha proseguito. Il ministro ha poi ricordato l’obiettivo di inclusività del Pnrr, volto a raggiungere e favorire la parità di genere, l’inclusione giovanile, la riduzione delle disparità territoriali. Ad oggi sono stati raggiunti tutti gli obiettivi previsti “attraverso l’impegno di tutte le amministrazioni coinvolte”, ha rilevato Giorgetti, secondo cui prosegue il lavoro per raggiungere i 55 obiettivi del secondo semestre 2022. “Siamo a buon punto e centreremo sicuramente anche questo traguardo”, ha concluso il ministro. (segue) (Rin)