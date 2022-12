I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: Mattarella, questione cruciale per stabilità Ue e Mediterraneo meridionale - La gestione dei flussi migratori “è una questione cruciale per la stabilità e per la prosperità dell’Unione Europea e per la stabilità e la prosperità del nostro vicinato meridionale”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi è intervenuto nel corso della Cerimonia di apertura dell'VIII edizione della Conferenza Internazionale Rome MED Dialogue. (Rin)