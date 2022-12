Pnrr: Decaro (Anci), interventi miglioreranno la vita dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi del Pnrr miglioreranno la vita dei cittadini agendo sulla crescita anche dal punto di vista sociale. Lo ha dichiarato il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, intervenendo all’Evento annuale Pnrr 2022. I comuni spendono il 25 per cento delle risorse pubbliche di investimento, ha sottolineato Decaro, e nel 2020 i sindaci hanno speso il 20 per cento in più rispetto al 2018. I progetti sui servizi “non sono solo spesa corrente” ma investimenti per “disegnare migliori condizioni di vita delle nostre comunità”. A settembre 2022 sono stati assegnati ai comuni 40 miliardi di euro, "una missione che sembrava impossibile", ha evidenziato il presidente dell'Anci. (Res)