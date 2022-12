Med 2022: Mattarella, crisi ci impone di estendere nostra collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, nel rispetto delle nostre differenze culturali e politiche, il moltiplicarsi di scenari di crisi ci deve infatti spingere ad approfondire ed estendere la nostra collaborazione per affrontare, come avvenuto in passato, le sfide che abbiamo dinnanzi”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della Cerimonia di apertura dell'VIII edizione della Conferenza Internazionale Rome MED Dialogue. (Rin)