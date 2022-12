Legge Bilancio: Bonomi, tenuto barra dritta su finanza pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È positivo aver tenuto la barra dritta sulla finanza pubblica e nel proseguire, per quanto possibile, nel percorso di riduzione del debito intrapreso dal governo precedente. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in audizione di fronte alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sulla legge di Bilancio. "È necessario tenere la barra dritta, anche e soprattutto perché noi ci dobbiamo sedere al tavolo delle nuove regole del Patto di stabilità e crescita con tutte le carte in regola", ha spiegato.(Rin)