Ucraina: Mattarella, conflitto ha generato crisi approvvigionamento alimentare nel Mediterraneo

- Il conflitto in Europa “ha anche generato una crisi degli approvvigionamenti alimentari” che “affligge Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo e che, mentre obbliga a individuare urgenti soluzioni, spinge, insieme, a continuare sulla strada della promozione di sistemi agro-alimentari sostenibili, in grado di produrre ricchezza per le popolazioni a vantaggio di filiere locali e di contribuire a salvaguardare gli ecosistemi“. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi è intervenuto nel corso della Cerimonia di apertura dell'VIII edizione della Conferenza Internazionale Rome MED Dialogue. Per il capo dello Stato, “si tratta di una sfida globale e che, nell’area del Mediterraneo allargato, rischia di accentuare problematiche già esistenti e propagare instabilità e insicurezza”. (Rin)