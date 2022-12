Edilizia: Ronzulli (FI), prorogare entrata in vigore modifiche superbonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Forza Italia "è fondamentale rimodulare il superbonus, perché così com’è ha portato a storture e truffe anche a causa della mancanza di controlli. Siamo d’accordo nel portarlo al 90 per cento, ma non lo si può fare dalla sera alla mattina, lasciando nel guado le imprese e i cittadini che si erano affidati e fidati dello Stato. Per questo, Forza Italia chiede che nel decreto Aiuti quater venga prevista una proroga temporale almeno fino al 31 dicembre 2022 o di 15 giorni dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto". Lo ha detto a "Omnibus", su La7, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. "E’ necessario inoltre sbloccare i crediti incagliati, perché altrimenti salterà il sistema delle imprese con gravi conseguenze anche in termini occupazionali - ha aggiunto la parlamentare -. Più di 100 mila posti di lavori sono infatti a rischio. Quindi, o si trovano le risorse per sbloccare i crediti o queste risorse dovranno essere trovate per pagare la Naspi a queste 100 mila persone".(Rin)