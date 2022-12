© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è necessario “lavorare assieme per il consolidamento dei processi istituzionali e democratici, soprattutto laddove essi sono più direttamente minacciati, come in Siria e nella regione del Sahel”. Lo ha detto nel corso della Cerimonia di apertura dell'VIII edizione della Conferenza Internazionale Rome MED Dialogue. (Rin)