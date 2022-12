Ue: Metsola, Europa cresce e si sviluppa, nessun cambiamento è fuori portata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Parlamento europeo non è solo in questo edificio, ma in ogni città e villaggio della nostra Unione. La Conferenza sul futuro dell'Europa e le 49 proposte dei cittadini del 9 di maggio non sono la fine del processo", ha proseguito Metsola, assicurando che l'Unione europea continuerà a crescere e migliorare. "Questo non è un esercizio una tantum per l'Ue. Non c'è una data finale per il nostro futuro, neppure per quello della nostra Unione, per la sua crescita e il suo futuro", ha dichiarato. "Quello che funziona per l'Europa a 27, non funzionerà per l'Europa a 33 o 36. Abbiamo Ucraina, Moldova, Balcani occidentali e la Georgia che si stanno preparando per l'Europa. Il futuro è un cantiere costante", ha aggiunto. "L'Europa non potrà essere mai dirsi completa. Crescerà e si svilupperà con ogni ostacolo che supererà, con ogni conquista che realizzerà, con ogni pezzo del mosaico legislativo che aggiungerà, che contribuirà a fare del nostro spazio condiviso uno spazio un po' più sicuro, più giusto e più equo", ha concluso Metsola. (Beb)