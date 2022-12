Legge Bilancio: Capone, rafforzare potere d'acquisto lavoratori e misure contro caro energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Rivolgo un sentito augurio a nome dell’Ugl all’Agenzia di stampa Nova in occasione del ventesimo anniversario" Paolo Capone

Segretario Generale dell’Ugl

18 ottobre 2021

- Il contesto sociale, economico e politico "complesso per il Paese impone a tutti gli attori in campo un atteggiamento responsabile, a cui la nostra Organizzazione non vuole sottrarsi. Nel confronto con il Governo l'attenzione dell'Ugl si è concentrata su cinque emergenze: il potere d'acquisto degli stipendi e delle pensioni; il sostegno alle famiglie e alle imprese per fronteggiare i rincari energetici e dei beni di prima necessità; l'occupazione, ad iniziare dai giovani e dalle donne; la definizione di nuove regole per andare in pensione; gli investimenti nella sanità; la riduzione del gap territoriale che oggi penalizza il Mezzogiorno e diverse aree arretrate del Centro-nord." Lo ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, intervenuto in audizione sul disegno di legge di Bilancio presso le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. "Pur con delle criticità - ha ribadito il leader sindacale - la legge di Bilancio interviene comunque in materia previdenziale sterilizzando l'impatto al 1° gennaio del 2023 della riforma Fornero. L'introduzione di quota 103 deve essere interpretata come una soluzione ponte verso quota 41 e l'adozione di altri strumenti di flessibilità in uscita. L'aumento esponenziale dei costi energetici sta avendo effetti sui budget delle famiglie e delle imprese. L'intervento in legge di Bilancio, che segue i precedenti adottati con decreto-legge, è quindi molto apprezzato. E' fondamentale, tuttavia, intervenire nuovamente se i prezzi energetici dovessero continuare ad essere eccessivi, agendo, al contempo, sul versante della rateizzazione, utile pure per le famiglie, e della concessione di garanzie pubbliche sui prestiti. Per rilanciare l'occupazione - secondo Capone - è prioritario dare sostegno e continuità nel tempo a strumenti come il programma Gol e il Fondo Nuove competenze, valorizzando il ruolo degli Enti paritetici per la formazione continua, puntando sul consolidamento della contrattazione collettiva e delle relazioni industriali, anche attraverso l'introduzione di forme di partecipazione dei lavoratori in linea con l'articolo 46 della Costituzione, e rafforzando le misure di contrasto al lavoro sommerso e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici". (segue) (Rin)