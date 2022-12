Legge Bilancio: Capone, rafforzare potere d'acquisto lavoratori e misure contro caro energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rispetto dei saldi complessivi, l'Ugl ha proposto al governo alcuni correttivi e integrazioni al disegno di legge di bilancio. "In particolare - secondo il sindacalista - è necessario estendere la tassa piatta incrementale ai lavoratori dipendenti che, nel corso dell'anno, svolgono prestazioni di lavoro occasionale con ritenuta d'acconto o con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale anche part time. Sarebbe opportuno, inoltre, azzerare o ridurre l'aliquota sostitutiva del 5 per cento sui contratti e accordi collettivi di produttività in caso di introduzione di strumenti di partecipazione dei lavoratori, in linea con i contenuti dell'articolo 46 della Costituzione. Abbiamo, peraltro, ribadito l'importanza di investire nel welfare aziendale, agevolando l'erogazione ai dipendenti dei cosiddetti Fringe benefit, defiscalizzati fino a 3 mila euro. Occorre, infine, mettere i Comuni nella condizione di utilizzare, in tutto o in parte ed in via eccezionale, le somme in bilancio, non impegnate alla data del 31 dicembre 2021, per misure di contrasto alla povertà, stanziate ai sensi del decreto legge 28 gennaio 2019, numero 4, norma che istituisce il reddito di cittadinanza. In attesa di un'organica riforma del fisco - ha concluso Capone - siamo favorevoli all'innalzamento della soglia per essere considerati familiari a carico e all'eliminazione delle condizionalità per l'accesso ad Opzione donna". (Rin)